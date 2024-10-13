Дмитрий Бивол потерпел первое поражение в карьере

Российский боксёр Дмитрий Бивол потерпел первое поражение в своей карьере. Россиянин в титульном бою, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проиграл соотечественнику Артуру Бетербиеву раздельным решением судей.

Ранее Дмитрий Бивол выиграл 23 боя, из которых 12 завершились досрочно. После боя с Бетербиевым он лишился титулов WBA Super и IBO.

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 21 победа. Отметим, Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Бетербиев стал обладателем шести чемпионских поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

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