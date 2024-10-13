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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Дмитрий Бивол потерпел первое поражение в карьере

Дмитрий Бивол потерпел первое поражение в карьере
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Российский боксёр Дмитрий Бивол потерпел первое поражение в своей карьере. Россиянин в титульном бою, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проиграл соотечественнику Артуру Бетербиеву раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Ранее Дмитрий Бивол выиграл 23 боя, из которых 12 завершились досрочно. После боя с Бетербиевым он лишился титулов WBA Super и IBO.

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 21 победа. Отметим, Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Бетербиев стал обладателем шести чемпионских поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

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