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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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Артур Бетербиев опубликовал пост о после победы над Дмитрием Биволом в титульном бою

Артур Бетербиев опубликовал пост о после победы над Дмитрием Биволом в титульном бою
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Российский боксёр Артур Бетербиев на странице в своей соцсети выложил пост, в котором кратко отреагировал на победу над соотечественником Дмитрием Биволом, в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе», — подписал пост Бетербиев на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Бетербиева

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Кроме того, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года) и первым абсолютным чемпионом мира из России.

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