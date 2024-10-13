Дмитрий Бивол назвал причины поражения в бою с Артуром Бетербиевым

Российский боксёр Дмитрий Бивол подробно высказался о поражении в титульном бою с Артуром Бетербиевым.

«Я чувствовал, что всё было под контролем перед последним раундом. Я доводил больше чистых попаданий, но бокс это не только чистые попадания, это и давление и то, какое впечатление ты создаешь у судей. Иногда нужно считать не попадания, а картину раунда. Мне не нравятся объяснения, оправдания. Я не выиграл, и на этом всё. Я мог выбрасывать больше ударов, но я пытался попасть сильно, потрясти его. Потому что я видел его передвижение, видел, что могу попасть. Но мне стоило работать большим объёмом ударов, выбрасывать больше», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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