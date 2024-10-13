Дмитрий Бивол обратился к болельщикам после поражения от Артура Бетербиева

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Бивол записал видеобращение болельщикам после поражения от соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде. Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Ребят, всем спасибо, кто болел и переживал! Благодарю за поддержку, я её чувствовал и ощущал… И ощущаю. Но что поделать, принимаем то, что имеем и идём дальше», — сказал Бивол в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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