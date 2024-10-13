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Саудовский промоутер назвал несправедливым результат боя Бетербиева и Бивола

Саудовский промоутер назвал несправедливым результат боя Бетербиева и Бивола
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что намерен провести реванш между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Напомним, бой завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я думаю, это был один из величайших боев за последние 20 лет, но я не думаю, что результат был справедливым, на мой взгляд. Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха журналист Майкл Бенсон в социальной сети X.

Ранее Бетербиев выразил готовность провести реванш с Биволом.

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