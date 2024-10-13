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«Кадыров — мой болельщик №1». Бетербиев — о поддержке фанатов после победы над Биволом

«Кадыров — мой болельщик №1». Бетербиев — о поддержке фанатов после победы над Биволом
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Российский боксёр-профессионал Артур Бетербиев высказался о поддержке со стороны фанатов, назвав министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Рамзана Кадырова своим главным болельщиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол

«Кадыров с детства меня поддерживает, очень болеет за меня и за весь чеченский народ. Он — болельщик №1. Он поздравил меня, очень был рад. Специально прилетел поболеть», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Напомним, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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