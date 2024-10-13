Бетербиев высказался о Биволе после победы в титульном бою

Российский боец Артур Бетербиев высказался о победе в бою с Дмитрием Биволом в титульном бою.

«Я не жалуюсь на результаты, я жалуюсь на себя. Я не сделал всего того, что мы подготовили. Я думаю, что Биволу от меня не нужны никакие слова, у него есть большая группа поддержки. Он проделал хорошую работу, был чемпионом. У меня нет к нему никаких претензий. Хороший парень, хороший боксёр. Он молодой, ещё покажет себя. Я всегда респектую после боя. Иногда мне нужно поспать пару раундов и начать. Мне нужно провести пару раундов, чтобы проснуться. Сегодня я спал.

Боюсь показаться высокомерным, но мне кажется, что я не донёс сегодня хорошего, сильного удара. Что-то не получилось сегодня», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бетербиев стал обладателем шести чемпионских поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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