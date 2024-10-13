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Дмитрий Бивол vs. Артур Бетербиев. Прямая трансляция
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«Так тебе и надо, карма». Экс-супруга Бивола отреагировала на его поражение от Бетербиева

«Так тебе и надо, карма». Экс-супруга Бивола отреагировала на его поражение от Бетербиева
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Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBO в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола, высказалась о поражении экс-мужа от россиянина Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Честно? Так тебе и надо! На переправе коней не меняют! Ты нас кинул! Вот карма! Артур, я тебя поздравляю! Когда ты бросаешь человека, с которым начинал на ссаном матрасе… Так тебе и надо! Карма настигла засранца.

При мне он в профи не проигрывал! Я была женой чемпиона мира. Я его сделала чемпионом мира. Мы не проигрывали в профи — десять лет! В каком-то смысле я немножко злюсь, потому что он просрал семью и просрал ещё и это. Он просрал всё», — сказала Екатерина Бивол в эфире с Артёмом Тарасовым на HardNews.

Напомним, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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