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Рамзан Кадыров отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою с Дмитрием Биволом

Рамзан Кадыров отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою с Дмитрием Биволом
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о победе россиянина Артура Бетербиева в бою с соотечественником Дмитрием Биволом в титульном бою.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав свое имя золотыми буквами в список самых лучших и непревзойденных боксёров прошедшего, настоящего и будущего времени. Я счастлив, что лично наблюдал вместе с дорогими братьями за этим знаменательным, ярким и важнейшим событием лично в Эр-Рияде.

Самый главный бой Бетербиева в карьере позади. Хотя лично для меня все было понятно после первых двух раундов. Именно в этом отрезке Артур показал, кто на ринге хозяин», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Бетербиев стал обладателем шести чемпионских поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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