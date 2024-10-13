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В Саудовской Аравии заявили о готовности провести реванш между Бетербиевым и Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о готовности провести реванш между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Напомним, титульном бою в Саудовской Аравии Бетербиев раздельным решением судей победил Бивола.

«Я сосредоточусь и постараюсь провести реванш. Если они согласятся, мы это сделаем», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха журналист Майкл Бенсон в социальной сети X.

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом, выиграв 21 бой. Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Он стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

Бивол готовится к поединку с Бетербиевым