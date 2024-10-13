Умар Кремлёв прокомментировал итоги боя Бивол — Бетербиев

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о результате боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я всегда говорю, что бокс – флагман спорта. Сегодняшний поединок, на мой взгляд, лучший бой года — наглядное тому подтверждение.

И Артур, и Дмитрий показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер. Продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире.

От всей души поздравляю Артура с победой, но при этом хочу сказать, что проигравшего в этом бою нет. Оба участника боя – победители, оба – чемпионы. А главный победитель – российский бокс!» — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых по очкам победил Бетербиев. Артур стал обладателем шести чемпионских поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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