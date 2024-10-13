Хамзат Чимаев обратился к Артуру Бетербиеву после его победы над Дмитрием Биволом

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к российскому боксёру Артуру Бетербиеву после его победы в титульном поединке над соотечественником Дмитрием Биволом. Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Я с огромным удовольствием поздравляю нашего брата, неоспоримого абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с заслуженной и яркой победой, которую он одержал только что. 21 бой, 21 победа и 20 нокаутов всего лишь при одном решении — это просто что-то невероятное.

Артур стал единственным в истории бокса абсолютным чемпионом в данной весовой категории. Он очень долго шёл к этому, прошёл через огромное количество тяжёлых именитых соперников, огромные трудности, о которых знает только сам он и узкий круг его близких, среди которых глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который на протяжении всей его жизни и карьеры оказывает ему неоценимую помощь и поддержку.

Артур для нас является примером как в жизни, так и в спорте, который своим трудолюбием и упорством добился такого исторического результата, обрадовав всех нас. Я поздравлю тебя, Артур, ты сделал то, что от тебя ждали и надеялись», — написал Чимаев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

Самый юный чемпион по боксу: