Турки Аль аш-Шейх опубликовал пост на фоне победы Бетербиева над Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о победе Артура Бетербиева в титульном бою с Дмитрием Биволом. Напомним, Бетербиев раздельным решением судей победил Бивола.
«Не повезло Биволу. Поздравления Бетербиеву. Какой бой зажёг», — написал Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Х (ранее Twitter).
После окончания поединка чиновник предложил провести реванш в Саудовской Аравии.
Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом, выиграв 21 бой. Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Он стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.
Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.
Самый опасный нокаутёр из России