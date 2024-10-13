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Турки Аль аш-Шейх опубликовал пост на фоне победы Бетербиева над Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о победе Артура Бетербиева в титульном бою с Дмитрием Биволом. Напомним, Бетербиев раздельным решением судей победил Бивола.

«Не повезло Биволу. Поздравления Бетербиеву. Какой бой зажёг», — написал Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Х (ранее Twitter).

После окончания поединка чиновник предложил провести реванш в Саудовской Аравии.

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом, выиграв 21 бой. Артур впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно. Он стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

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