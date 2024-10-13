Артур Бетербиев одержал 10-ю победу в титульных боях и впервые победил соотечественника

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева. Бой завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Таким образом, Бетербиев одержал 10-ю победу в титульных боях в карьере. Кроме того, Бетербиев впервые победил соотечественника в боксёрских поединках промоушена.

Отметим, что у Бетербиева данный бой стал девятой защитой титула IBF, шестой защитой WBC и третьей — WBO.

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