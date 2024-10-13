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Артур Бетербиев одержал 10-ю победу в титульных боях и впервые победил соотечественника

Артур Бетербиев одержал 10-ю победу в титульных боях и впервые победил соотечественника
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева. Бой завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Таким образом, Бетербиев одержал 10-ю победу в титульных боях в карьере. Кроме того, Бетербиев впервые победил соотечественника в боксёрских поединках промоушена.

Отметим, что у Бетербиева данный бой стал девятой защитой титула IBF, шестой защитой WBC и третьей — WBO.

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