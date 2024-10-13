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Тренер Бетербиева прокомментировал итоги титульного боя с Биволом

Тренер Бетербиева прокомментировал итоги титульного боя с Биволом
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Нурипаша Талибов, тренер Артура Бетербиева, высказался о победе своего подопечного над соотечественником Дмитрием Биволом в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Очень хороший и конкурентный бой. Но Артур был лучше сегодня. Он выполнил план, и по ходу поединка он слушал, что ему говорили. И то, что мы планировали, он исполнил. Молодец. И Дима молодец. Есть ли смысл в реванше? Думаю, это было бы неплохо. Сейчас они показали шикарный бой. А если они это повторят, то будет еще лучше», – приводит слова Талибова Федерация бокса России.

Таким образом, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года). Отметим, что Бетербиев также стал первым абсолютным чемпионом мира из России.

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