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Генсек Федерации бокса России считает бой Бетербиев — Бивол лучшим в 2024 году

Генсек Федерации бокса России считает бой Бетербиев — Бивол лучшим в 2024 году
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о победе российского боксёра Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«С замиранием сердца смотрела за поединком Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Наши боксёры показали бокс самого высокого качества, доказав, что являются лучшими в своём деле. Просто фантастическое выступление, за что я очень хочу поблагодарить и поздравить обоих наших спортсменов. Дима Бивол и Артур Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания.

Сегодня руку подняли Артуру, и он стал абсолютным чемпионом мира, с чем я его от всего сердца и поздравляю. Артур — большой молодец! Но сразу после поединка пошли разговоры о проведении реванша, и считаю это вполне актуальным. Ещё от одного такого противостояния выиграют болельщики бокса. А пока бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 12 октября в Эр-Рияде должен претендовать на звание лучшего в 2024 году», — приводит слова Кириенко Федерация бокса России.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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