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Вице-президент Top Rank: посмотрите на лицо Бивола. Его били, это был не призрак

Вице-президент Top Rank: посмотрите на лицо Бивола. Его били, это был не призрак
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Вице-президент Top Rank Карл Моретти высказался о поражении российского боксёра Дмитрия Бивола от соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде. Поединок продлился 12 раундов, и раздельным решением судей победу отдали Бетербиеву.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Никакого ограбления не было. Близкие бои — это норма для нашего спорта. Просто посмотрите на лица бойцов после боя. Хотя Бивол высоко держал перчатки, его кто-то бил. Это был не призрак. Исходите из этого», — приводит слова Моретти Boxing Scene.

Отметим, что Бивол потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

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