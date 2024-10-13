Вице-президент Top Rank: посмотрите на лицо Бивола. Его били, это был не призрак

Вице-президент Top Rank Карл Моретти высказался о поражении российского боксёра Дмитрия Бивола от соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде. Поединок продлился 12 раундов, и раздельным решением судей победу отдали Бетербиеву.

«Никакого ограбления не было. Близкие бои — это норма для нашего спорта. Просто посмотрите на лица бойцов после боя. Хотя Бивол высоко держал перчатки, его кто-то бил. Это был не призрак. Исходите из этого», — приводит слова Моретти Boxing Scene.

Отметим, что Бивол потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.

Материалы по теме Генсек Федерации бокса России считает бой Бетербиев — Бивол лучшим в 2024 году

Самый опасный нокаутёр из России: