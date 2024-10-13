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Тренер Бетербиева: хороший бой, но мы можем лучше. Нам нужен новый вызов

Тренер Бетербиева: хороший бой, но мы можем лучше. Нам нужен новый вызов
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Марк Рэмзи, тренер Артура Бетербиева, высказался о победе своего подопечного над соотечественником Дмитрием Биволом в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Хороший бой, неплохое выступление. Но мы верим, что можем лучше. Рады всем поясам, но в понедельник утром нам нужно найти новую цель и вызов и продолжать подталкивать», — приводит слова Рэмзи Boxing Scene.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года). Отметим, что Бетербиев также стал первым абсолютным чемпионом мира из России.

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