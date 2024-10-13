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«Может, это потому, что я побил трёх его бойцов?» Бетербиев — о критике Хирна

«Может, это потому, что я побил трёх его бойцов?» Бетербиев — о критике Хирна
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Известный боксёр-профессионал Артур Бетербиев высказался о критике со стороны британского промоутера Эдди Хирна после победы россиянина над соотечественником Дмитрием Биволом в титульном бою в Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Пусть делают, что хотят. Эдди Хирн всегда говорит обо мне нехорошо. Может быть, это потому, что теперь я побил уже трёх его бойцов. Поэтому он всегда на меня жалуется?» — сказал Бетербиев в интервью IFL TV.

Напомним, ранее Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что у его подопечного «украли» чемпионский титул.

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