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13 октября главные новости спорта, Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Александр Овечкин НХЛ Криштиану Роналду Лига Наций

Спорная победа Бетербиева над Биволом, Овечкин повторил важный рекорд. Главное к утру
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В Саудовской Аравии в титульном боксёрском поединке Артур Бетербиев одолел Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира, однако решение о победителе боя вызвало массовое негодование, форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд по количеству проведённых сезонов в НХЛ среди россиян, гол Криштиану Роналду помог сборной Португалии обыграть Польшу в Лиге наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева.
  2. Овечкин повторил российский рекорд НХЛ по количеству сезонов.
  3. Сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче 3-го тура Лиги наций.
  4. Дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой».
  5. Семь очков россиян помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо» в матче с 10 шайбами.
  6. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в стартовом матче НХЛ, у Овечкина передача.
  7. Сборная Испании дома обыграла Данию в матче Лиги наций.
  8. Результаты матчей Лиги наций УЕФА 12 октября.
  9. «Позор». Дзюба обрушился с критикой на комментаторов боя БиволБетербиев.
  10. Ламин Ямаль получил травму в матче между Испанией и Данией в Лиге наций.
  11. НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 13 октября.
  12. Евгений Малкин стал вторым россиянином после Овечкина, добравшимся до 1300 очков в НХЛ.

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