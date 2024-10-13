Спорная победа Бетербиева над Биволом, Овечкин повторил важный рекорд. Главное к утру
В Саудовской Аравии в титульном боксёрском поединке Артур Бетербиев одолел Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира, однако решение о победителе боя вызвало массовое негодование, форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд по количеству проведённых сезонов в НХЛ среди россиян, гол Криштиану Роналду помог сборной Португалии обыграть Польшу в Лиге наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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