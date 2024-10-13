«116-112 — это дьяволизм!!!» Джервонта Дэвис — о результате боя Бивол — Бетербиев

Чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях непобеждённый американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) не согласился с оценкой судей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«116 -112 — это дьяволизм!!! Судьи вообще смотрели этот бой?!» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).