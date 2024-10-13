Рамзан Кадыров обнял Артура Бетербиева после боя с Дмитрием Биволом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поднялся в ринг и обнял россиянина Артура Бетербиева, когда завершился его поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).