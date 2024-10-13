«Это позор». Экс-чемпион WBC — о судьях боя Бетербиев — Бивол

41-летний британский боксёр, выступавший в полутяжёлой, первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях, бывший чемпион мира по версии WBC и чемпион Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе, чемпион Британского содружества и чемпион Великобритании в полутяжёлом весе, Тони Беллью в социальных сетях прокомментировал бой между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира.

«Отличный бой, и победу, честно говоря, можно было отдать любому из боксёров. Но счёт 116–112 — это позор. Ни у кого не было преимущества в четыре раунда», — написал Беллью в социальных сетях.

Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, нанеся Дмитрию Биволу первое поражение в карьере. Боксёры провели все 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева.