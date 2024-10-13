Полное видео боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в рамках боксёрского шоу. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным видео поединка между Биволом и Бетербиевым. Оно доступно по предложенной ссылке.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года). А для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.