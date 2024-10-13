«Бокс настолько ужасен». Шакур Стивенсон — о судейском решении в бою Бетербиев — Бивол

27-летний американский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях, Шакур Стивенсон отреагировал на судейское решение в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бокс настолько ужасен. 115-113, 116-112 😂», — написал Шакур на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Таким образом, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).