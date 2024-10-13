Девин Хейни — о поединке Бивол — Бетербиев: близкие бои не ограбления

Непобеждённый чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Девин Хейни высказался об оценке судьями поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Близкие бои не ограбления», — написал Девин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года). Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.