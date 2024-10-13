Результаты турнира UFC Fight Night 244

В ночь на 13 октября в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 244, в главном бою которого встретились Брэндон Ройвал и Тацуро Таира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шоу.

Брэндон Ройвал победил раздельным решением Тацуро Таиру.

Чун Ён Пак раздельным решением одержал победу над Брэдом Таваресом.

Джаред Гуден проиграл единогласным решением судей Чиди Нджокуани.

Грант Доусон техническим нокаутом одолел Рафу Гарсию.

Даниэль Родригес раздельным решением одержал победу над Алексом Мороно.

Рамазонбек Темиров техническим нокаутом победил Си-Джей Вергару.

Джонатан Пирс проиграл благодаря удушающему приёму Пэту Сабатини.

Темба Горимбо единогласным решением одолел Нико Прайса.

Джуниор Тафа техническим нокаутом победил Шона Шарафа.

Кори Маккенна уступила Джулии Поластри раздельным решением судей.

Коди Хэддон единогласным решением судей одолел Дэна Аргету.

Клейтон Карпентер после удушающего приёма победил Лукаса Рошу.