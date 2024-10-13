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Результаты турнира UFC Fight Night 244

Результаты турнира UFC Fight Night 244
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В ночь на 13 октября в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 244, в главном бою которого встретились Брэндон Ройвал и Тацуро Таира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шоу.

Брэндон Ройвал победил раздельным решением Тацуро Таиру.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал (W) — Тацуро Таира
13 октября 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Брэндон Ройвал
Окончено
SD
Тацуро Таира

Чун Ён Пак раздельным решением одержал победу над Брэдом Таваресом.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Брэд Таварес — Чун Ён Пак (W)
13 октября 2024, воскресенье. 03:40 МСК
Брэд Таварес
Окончено
SD
Чун Ён Пак

Джаред Гуден проиграл единогласным решением судей Чиди Нджокуани.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Чиди Нджокуани (W) — Джаред Гуден
13 октября 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Чиди Нджокуани
Окончено
UD
Джаред Гуден

Грант Доусон техническим нокаутом одолел Рафу Гарсию.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Грант Доусон (W) — Рафа Гарсия
13 октября 2024, воскресенье. 02:40 МСК
Грант Доусон
Окончено
TKO
Рафа Гарсия

Даниэль Родригес раздельным решением одержал победу над Алексом Мороно.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Даниэль Родригес (W) — Алекс Мороно
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Даниэль Родригес
Окончено
SD
Алекс Мороно

Рамазонбек Темиров техническим нокаутом победил Си-Джей Вергару.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Си-Джей Вергара — Рамазан Темиров (W)
13 октября 2024, воскресенье. 01:40 МСК
Си-Джей Вергара
Окончено
TKO
Рамазан Темиров

Джонатан Пирс проиграл благодаря удушающему приёму Пэту Сабатини.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Джонатан Пирс — Пэт Сабатини (W)
13 октября 2024, воскресенье. 01:20 МСК
Джонатан Пирс
Окончено
SUB
Пэт Сабатини

Темба Горимбо единогласным решением одолел Нико Прайса.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Темба Горимбо (W) — Нико Прайс
13 октября 2024, воскресенье. 00:50 МСК
Темба Горимбо
Окончено
UD
Нико Прайс

Джуниор Тафа техническим нокаутом победил Шона Шарафа.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Джуниор Тафа (W) — Шон Шараф
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Джуниор Тафа
Окончено
TKO
Шон Шараф

Кори Маккенна уступила Джулии Поластри раздельным решением судей.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Джулия Поластри (W) — Кори Маккенна
12 октября 2024, суббота. 23:55 МСК
Джулия Поластри
Окончено
SD
Кори Маккенна

Коди Хэддон единогласным решением судей одолел Дэна Аргету.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Дэн Аргета — Коди Хэддон (W)
12 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Дэн Аргета
Окончено
UD
Коди Хэддон

Клейтон Карпентер после удушающего приёма победил Лукаса Рошу.

UFC 2024. UFC Fight Night 244, Лас-Вегас, США
Клейтон Карпентер (W) — Лукас Роша
12 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Клейтон Карпентер
Окончено
SUB
Лукас Роша
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