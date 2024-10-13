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Промоутер Бивола Хирн: Дмитрий — настоящий бесспорный чемпион мира в полутяжёлом весе

Промоутер Бивола Хирн: Дмитрий — настоящий бесспорный чемпион мира в полутяжёлом весе
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Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы российского боксёра Дмитрия Бивола, поддержал своего подопечного и заявил, что именно он является истинным абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я так тобой горжусь, Дмитрий. Он настоящий бесспорный чемпион мира в полутяжёлом весе», — подписал фото Хирн, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Хирна в социальных сетях

Напомним, сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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