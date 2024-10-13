Американский промоутер — о результате боя Бетербиев — Бивол: ужасный счёт. Дмитрий победил

Известный американский промоутер Лу Дибелла объяснил, за счёт чего судьи отдали победу Артуру Бетербиеву в бою с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Ужасный счёт. Бивол победил, но технический, очень эмоциональный характер боя способствовал тому, что в нём случилась чертовщина», — написал Лу Дибелла на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).