Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский промоутер — о результате боя Бетербиев — Бивол: ужасный счёт. Дмитрий победил

Американский промоутер — о результате боя Бетербиев — Бивол: ужасный счёт. Дмитрий победил
Комментарии

Известный американский промоутер Лу Дибелла объяснил, за счёт чего судьи отдали победу Артуру Бетербиеву в бою с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Ужасный счёт. Бивол победил, но технический, очень эмоциональный характер боя способствовал тому, что в нём случилась чертовщина», — написал Лу Дибелла на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Материалы по теме
«Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева
«Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android