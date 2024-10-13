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«Ожидал другого исхода». Костя Цзю — о победе Бетербиева над Биволом

«Ожидал другого исхода». Костя Цзю — о победе Бетербиева над Биволом
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55-летний легендарный российский боксёр и абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Костя Цзю прокомментировал результат поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я ожидал немного другого исхода. Доволен самим боем, как бы это странно ни звучало, ведь я был противником этого поединка с самого начала. Но остался доволен с точки зрения тактики и техники. Однако в исходе поединка отдавал предпочтение в другую сторону», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, нанеся Биволу первое поражение в карьере. Боксёры провели все 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева.

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