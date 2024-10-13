Тищенко: ожидал победу Бивола над Бетербиевым, результат не совсем предполагаемый

Олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Boxing Евгений Тищенко высказался о поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Для меня не совсем предполагаемый результат боя. Я прогнозировал победу Дмитрия Бивола по очкам, ожидал его победу. Победа Артура тоже предполагалась, но думал, если он и сможет выиграть, то только досрочно. Получилось так, что смог выиграть по очкам.

Качество боя было очень хорошим. Наши спортсмены продемонстрировали бокс очень хорошего уровня — давно не видел таких боёв. Очень приятно, что это были два наших боксёра и они оспаривали звание лучшего на планете в этом весе», — сказал Тищенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.