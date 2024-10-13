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Кравцов: команда Бетербиева тактически переиграла команду Бивола

Кравцов: команда Бетербиева тактически переиграла команду Бивола
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Да, когда мы говорили о решении судей, то всё-таки больше склонялись к тому, что выиграет Бивол. Но тем и интересен его величество бокс. Всё может перевернуться с ног на голову. Что касается боя, мне не хватило где-то плотности. С другой стороны, считаю, что команда Бетербиева тактически переиграла команду Бивола. Было ожидаемо, что Артур не будет форсировать с самого начала, так и вышло.

В средних раундах он начал увеличивать темп. Причём Бетербиев хорошо выполнял команды угла, где его просили бить больше, но не вкладываться в удары, чтобы самому выдержать темп и не закислиться. Так и получилось. И бросилось в глаза, что Дмитрий в первой половине раундов боксировал достаточно прилично, а потом во многих отрезках отдавал Артуру вторую половину. Бетербиев форсировал в концовках и тем самым забирал близкие раунды», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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