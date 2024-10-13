Кравцов — о решении судей в бою Бетербиев — Бивол: никто никого не ограбил

Известный российский тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов заявил, что результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом является справедливым.

«В целом бой, конечно, близкий. Как все и ожидали 50/50, так, в принципе, получилось. Для меня счёт 115-113 оптимальный в этом бою. Никто никого не ограбил. Всё чисто субъективно. Грабят, это когда ты выигрываешь в одни ворота, а тебе не дают победу. Может, где-то показалось, что Дима был точнее в ударах, но, с другой стороны, у Артура больше количество ударов и больше нанесённого ущерба. Это тоже заметный показатель. Всё было близко, 115–113 — оптимальный счёт по мне», — рассказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, нанеся Биволу первое поражение в карьере. Боксёры провели все 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева.