«Нужно ли это команде Артура?» Кравцов высказался о возможном реванше Бетербиева с Биволом

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о возможном реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«По поводу реванша команды решат сами. Понятно, что сторона Бивола хотела бы реванш. Скажем так, хотелось бы незамедлительного реванша и, может, где-то и надо его давать. Но незамедлительный реванш не получится. И нужно ли это команде Бетербиева — большой вопрос. Вы в бою доказываете, кто сильнее. Но если реванш будет, то, думаю, мы порадуемся и с удовольствием его посмотрим», — сказал Эдуард Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.