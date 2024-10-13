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«Нужно ли это команде Артура?» Кравцов высказался о возможном реванше Бетербиева с Биволом

«Нужно ли это команде Артура?» Кравцов высказался о возможном реванше Бетербиева с Биволом
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о возможном реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол

«По поводу реванша команды решат сами. Понятно, что сторона Бивола хотела бы реванш. Скажем так, хотелось бы незамедлительного реванша и, может, где-то и надо его давать. Но незамедлительный реванш не получится. И нужно ли это команде Бетербиева — большой вопрос. Вы в бою доказываете, кто сильнее. Но если реванш будет, то, думаю, мы порадуемся и с удовольствием его посмотрим», — сказал Эдуард Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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