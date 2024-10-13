Бетербиев молился после триумфа над Биволом, его поздравлял Кадыров. Яркие фото с боя

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, главным поединком которого стал бой обладателя титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и его соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева. Бой продлился все отведённые 12 раундов и завершился победой Бетербиева раздельным решением судей. Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Артура.

Яркие кадры с боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева — в фотоподборке «Чемпионата».

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года), а также стал первым абсолютным чемпионом мира из России. Бетербиев стал обладателем поясов WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бетербиев остаётся непобеждённым боксёром. Он выиграл 21 бой и впервые в своей карьере не завершил поединок досрочно.

Бивол потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 досрочно.