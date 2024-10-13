Эдгар Берланга — о победе Бетербиева: это ограбление. Я бы нокаутировал Артура

Американский боксёр пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга заявил, что не согласен с решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Уоу, ограбление! Я бы встал лицом к лицу с Артуром и отправил его в нокаут. Никакого интеллекта, никаких уклонов головой», — написал Эдгар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).