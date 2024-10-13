Хамзин: бой Бетербиева и Бивола получился равным, но судьям виднее

Боец RCC Ильяс Хамзин высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Мы посмотрели бой мирового уровня. Легендарный поединок. Два мастера своего дела встретились в ринге на глазах всей планеты. Бой очень конкурентный получился. По мне, в обе стороны можно было отдать. Бой равный получился, но судьям виднее.

Ощущалось, что Артур очень плотно доносит свои удары. Дима как будто в стену бил. Есть итог — победа Артура, поздравляю его. Хотелось бы увидеть реванш, давно такого бокса не наблюдали», — сказал Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.