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Хамзин: бой Бетербиева и Бивола получился равным, но судьям виднее

Хамзин: бой Бетербиева и Бивола получился равным, но судьям виднее
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Боец RCC Ильяс Хамзин высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Мы посмотрели бой мирового уровня. Легендарный поединок. Два мастера своего дела встретились в ринге на глазах всей планеты. Бой очень конкурентный получился. По мне, в обе стороны можно было отдать. Бой равный получился, но судьям виднее.

Ощущалось, что Артур очень плотно доносит свои удары. Дима как будто в стену бил. Есть итог — победа Артура, поздравляю его. Хотелось бы увидеть реванш, давно такого бокса не наблюдали», — сказал Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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