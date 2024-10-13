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Андре Уорд — об оценке боя Бетербиева с Биволом: Дмитрий выиграл бой. 116–112 — это бред!

Андре Уорд — об оценке боя Бетербиева с Биволом: Дмитрий выиграл бой. 116–112 — это бред!
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Андре Уорд не согласился с оценкой судей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бивол выиграл бой. 116–112 — это бред!» — написал Уорд на своей странице в социальных сетях.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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