Андре Уорд — об оценке боя Бетербиева с Биволом: Дмитрий выиграл бой. 116–112 — это бред!

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Андре Уорд не согласился с оценкой судей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бивол выиграл бой. 116–112 — это бред!» — написал Уорд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).