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Егор Мехонцев: согласен с судейским решением в бою Бетербиев — Бивол

Егор Мехонцев: согласен с судейским решением в бою Бетербиев — Бивол
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Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев согласен с судейским решением в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Впечатления от боя Бетербиева и Бивола феерическое и грустное. Один выиграл, другой проиграл. Согласен с судейским решением, мне кажется, всё так и было — что в карточках, то и в бою. Перед боем особо ни на кого не ставил. Был на чемпионате России в Иркутске, ради интереса посмотрел — тут бой закончился в семь утра. Молодцы, хороший бой показали», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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