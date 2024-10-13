Виталий Сланов высказался о подготовке Мурата Гассиева к следующему бою

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку.

«Всё идёт по плану. Мурат в полной боевой готовности. Соперник – габаритный, длинные руки, хорошо держит дистанцию, левша. Двигается хорошо для супертяжа», — сказал Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, следующий бой Мурат Гассиев проведёт 19 октября в Австрии. Его соперником будет датский боксёр Кем Юнгквист. Их бой станет главным событием очередного турнира «Ночь чемпионов IBA».