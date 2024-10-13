Тренер Бивола Машьянов: судью, который отдал 8 раундов Артуру, сюда специально привезли

Геннадий Машьянов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, поделился своими впечатлениями от поединка своего подопечного с Артуром Бетербиевым.

«Настроение нормальное. Боем я удовлетворён. Никаких вопросов к Диме у меня нет. Он сделал всё, как мы планировали. Были штрихи, где он чуть-чуть недоработал. Но в целом я доволен боем. Бой выигран. После девятого раунда был уверен, что мы выигрываем. Из девяти раундов мы выиграли семь. Я считал, что результат уже предрешён. Мы в победе не сомневались. Когда бой закончился, к нам с уверенностью с такой подошёл рефери в ринге — самый близкий человек к бою — и сказал: «Поздравляю с победой». Да. сразу после боя рефери подошёл и поздравил Диму с победой. И меня поздравил: «Молодцы, очень здорово».

Бивол шикарно работал блоком? Не только блоком, но и другие защиты: уклоны, движение вправо, смена движения — в одну сторону, а потом в другую. Там вообще всё было. В принципе он отработал так, как и должен был работать в этом бою. Навстречу несколько раз Дима успешно сработал. Ответные комбинации были качественные, силовые, состоящие из трёх-четырёх ударов.

Один судья дал 8-4 по раундам в пользу Бетербиева? Этот же судья и в бою Ломаченко и Хейни такой же счёт дал — когда Ломаченко обокрали. Тогда ещё писали, что этого судью надо гнать, чтобы его вообще нигде не было. А его привезли сюда специально. Управляемый человек. Ему сказали, что победа должна быть за таким-то человеком. И он, как ему сказали, так и сделал», — сказал Машьянов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».