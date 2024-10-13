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Артур Бетербиев: готов дать реванш Биволу. Но не ранее чем через полгода

Артур Бетербиев: готов дать реванш Биволу. Но не ранее чем через полгода
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев заявил о готовности провести реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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