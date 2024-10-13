Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что 22 февраля 2025 года планируется провести реванш между известными британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает известный инсайдер и журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) Даниэль Дюбуа провёл боя с Энтони Джошуа. На старте пятого раунда Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Энтони донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.