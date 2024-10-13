Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виталий Сланов: ожидал от боя Бетербиева и Бивола большего

Виталий Сланов: ожидал от боя Бетербиева и Бивола большего
Комментарии

Российский тренер по боксу Виталий Сланов рассказал, что ожидал большего от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Поединок получился очень напряжённым, наэлектризованным. Но действий было мало. Три-четыре взрыва от Бивола и давление от Бетербиева. Не сказал бы, что Артур много попал. Старался, шёл. Я ожидал от боя большего. А так — супербой, два чемпиона, напряжение большое. Это ощущалось даже в бою. Но действий было мало», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева
«Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android