Виталий Сланов: ожидал от боя Бетербиева и Бивола большего

Российский тренер по боксу Виталий Сланов рассказал, что ожидал большего от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Поединок получился очень напряжённым, наэлектризованным. Но действий было мало. Три-четыре взрыва от Бивола и давление от Бетербиева. Не сказал бы, что Артур много попал. Старался, шёл. Я ожидал от боя большего. А так — супербой, два чемпиона, напряжение большое. Это ощущалось даже в бою. Но действий было мало», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.