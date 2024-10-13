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«Дима был неприлично затянут». Сланов оценил выступление Бивола

«Дима был неприлично затянут». Сланов оценил выступление Бивола
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Российский тренер по боксу Виталий Сланов дал оценку выступлению Дмитрия Бивола в поединке с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Я нюансы не знаю, что у них в лагерях происходило. Но они оба показали намного меньше, чем от них ожидали. Дима был неприлично затянут, стоял в глухой стойке. Оттуда что-то выбрасывал, вымученные серии. С Альваресом он был расслабленным, выбрасывал пулемётные серии. А тут не было ничего. Но и Артур не был похож сам на себя», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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