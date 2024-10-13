Сланов отреагировал на судейское решение в бою Бетербиева и Бивола

Российский тренер по боксу Виталий Сланов отреагировал на судейское решение в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я смотрел поединок не один. Нас смотрело человек 10. Мнения разделились. Кто-то уверенно отдавал Диме, кто-то Артуру. Все аргументировали. Поэтому нельзя однозначно сказать, что Бивола засудили. Но если бы ему подняли руку, тоже было бы нормально. Ровный бой, хороший. Но если из трёх судей ни один не отдал Биволу… А они сидели у ринга. Телевидение немного смазывает ощущения. Не сказал бы, что засудили. Ровный бой. Отдали, как отдали», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.