Сланов: Бетербиев не суетился. Он хладнокровно переждал и потом сделал свою работу

Российский тренер по боксу Виталий Сланов высоко оценил выступление Артура Бетербиева в поединке с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Великолепно. В его возрасте держать себя в такой форме, выдать 12 раундов в таком темпе… Даже в неудобных ситуациях Бетербиев не суетился. Он хладнокровно переждал и потом сделал свою работу. И после боя Артур сказал, что будет становиться лучше, прогрессировать. Это похвально», — сказал Виталий Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).