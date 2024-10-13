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Сланов: Бетербиев не суетился. Он хладнокровно переждал и потом сделал свою работу

Сланов: Бетербиев не суетился. Он хладнокровно переждал и потом сделал свою работу
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Российский тренер по боксу Виталий Сланов высоко оценил выступление Артура Бетербиева в поединке с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Великолепно. В его возрасте держать себя в такой форме, выдать 12 раундов в таком темпе… Даже в неудобных ситуациях Бетербиев не суетился. Он хладнокровно переждал и потом сделал свою работу. И после боя Артур сказал, что будет становиться лучше, прогрессировать. Это похвально», — сказал Виталий Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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