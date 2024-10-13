Сланов высказался о будущем Бетербиева и Бивола

Российский тренер по боксу Виталий Сланов высказался о будущем Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«У него есть и проблемы в личной жизни. Может быть, это тоже сказывается. А Артуру было бы здорово красиво закончить. Устроить ему прощальный бой. Кажется, что возраст будет сказываться. В боксе важно вовремя уйти. А Диме пока возраст позволяет, класс высочайший. Правда, совсем нет ударной мощи. Бивол набрал имя, потому что Альварес выбрал его. И перестроиться он уже не сможет», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).