Сергей Ковалёв: Бивол был точнее в поединке с Бетербиевым. У него забрали победу

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA super, IBF, WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв считает, что Дмитрий Бивол победил в поединке с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе.

«Моё мнение — Бивол был точнее. Считаю, что забрали победу», — написал Сергей Ковалёв на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся сегодня, 13 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).