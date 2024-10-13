Видео: реакция Илии Топурии на слова Макгрегора о том, что он не испанец

Чемпион UFC в полулёгком весе, испанец с грузинскими корнями Илия Топурия отреагировал на слова звёздного бойца UFC, экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора, что он не является испанцем.

Предлагаем вашему вниманию отрывок видеозаписи прямого эфира Топурии в социальной сети.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где его ожидает противостояние с экс-чемпионом в этом весе Максом Холлоуэем.

Что касается Макгрегора, он последний раз выступал в июле 2021 года, где потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье, получив там серьёзный перелом ноги.