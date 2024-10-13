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Видео: реакция Илии Топурии на слова Макгрегора о том, что он не испанец

Видео: реакция Илии Топурии на слова Макгрегора о том, что он не испанец
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Чемпион UFC в полулёгком весе, испанец с грузинскими корнями Илия Топурия отреагировал на слова звёздного бойца UFC, экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора, что он не является испанцем.

Предлагаем вашему вниманию отрывок видеозаписи прямого эфира Топурии в социальной сети.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где его ожидает противостояние с экс-чемпионом в этом весе Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Что касается Макгрегора, он последний раз выступал в июле 2021 года, где потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье, получив там серьёзный перелом ноги.

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